Diskussion um Da-Vinci-Globus geht weiter

Ist es ein Straußenei-Globus aus 1504? Stefaan Missinne nennt ein Gutachten. Wissenschaftler zweifeln.

Ist der Globus, den Sammler Stefaan Missinne sein eigen nennt, tatsächlich eine kunstgeschichtliche Sensation, wie er sagt? Das aus zwei Straußeneiern gefertigte Stück datiere in das Jahr 1504 und stamme von Leonardo Da Vinci. Oder handelt es sich um ein Faksimile, das in den 1980er Jahren fabriziert wurde? Zu diesem Schluss kam ein internationales Forschungsteam. Es ist eine seit Jahren köchelnde Diskussion. Missinne beruft sich auf ein Gutachten des OFI (Österreichisches Forschungs- und Prüfinstitut) in Wien aus 2016, dessen Ergebnis der Sammler der „Presse“ zukommen ließ (Angaben zum Auftraggeber wurden überklebt). Darin heißt es, eine Raman-Spektroskopie habe ergeben, dass der Globus aus natürlicher Eischale bestehe.

Doch Wissenschaftler zweifeln. Kunsthistorikerin Martina Pippal (Uni Wien) moniert, dass Missinne seinen Globus unter Verschluss hält. „Die Wissenschaft würde sich glücklich schätzen, den Globus im Original zu sehen und untersuchen zu können“, schreibt sie in einer Stellungnahme an die „Presse“. Missinne habe das aber nie angeboten. „Zu seinen Vorträgen bringt er stets nur eine Kopie mit“, so Pippal. Missinne beruft sich auf drei namentlich genannte Experten, die „bei der Erforschung dieses Globus mitgearbeitet“ hätten. Einer davon, Géza Habsburg-Lothringen, stellt dazu auf Anfrage des Kunsthistorikers Erwin Pokorny (Albertina) klar: „Ich habe zwar den Globus von Herrn Missinne in Wien im Original studiert, aber mich nicht offiziell dazu äußern wollen. Also von ,mitgearbeitet‘ kann keinesfalls die Rede sein.“ (i. w.)