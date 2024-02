Arbeitslosigkeit im Jänner auf 8,1 Prozent gestiegen

Ende Jänner waren um rund 31.000 Personen mehr als vor einem Jahr ohne Job. Vor allem die Industriebundesländer Oberösterreich und Steiermark sind betroffen. Die Arbeitslosenquote stieg nach den beiden sehr guten Jahren 2022 und 2023 wieder an. Es gibt aber auch positive Trends.

Wien. Die Arbeitslosigkeit ist im Jänner gestiegen. Zum Monatsende waren 421.207 Personen beim AMS vorgemerkt, teilte das Arbeitsministerium in einer Aussendung mit. Davon sind 343.828 arbeitslos und 77.379 in Schulungsmaßnahmen des AMS. Im Vorjahrsvergleich erhöhte sich die Arbeitslosigkeit damit um 31.148 Personen. „Das ist auf die schwächere wirtschaftliche Dynamik als im Vorjahr zurückzuführen. Gleichzeitig ist die Zahl der Schulungsteilnahmen um 4451 Personen gestiegen“, so Arbeits- und Wirtschaftsminister Martin Kocher.

Die Arbeitslosenquote beträgt Ende Jänner 8,1 Prozent. Ende Jänner 2023 lag die Arbeitslosenquote bei 7,5 Prozent, ein Jahr davor bei acht Prozent. Davon abgesehen gab es zuletzt 2008 eine niedrigere Arbeitslosenquote per Ende Jänner (7,5 Prozent). Laut Kocher verdeutlicht das eine langfristig positive Entwicklung des Arbeitsmarkts (1/2023: 390.059 ALSC; ALQ: 7,5 Prozent; 1/2022: 404.943 ALSC, ALQ: 8,0 Prozent; 1/2021: 535.470 ALSC, ALQ: 11,4 Prozent; 1/2020: 420.701 ALSC, ALQ: 8,6 Prozent).

Einen besonders starken Anstieg bei Arbeitslosen und Schulungsteilnehmern gab es im Jahresabstand in Oberösterreich (plus 12,8 Prozent), Steiermark (plus 9,9 Prozent) und Vorarlberg (plus 9,2 Prozent). Was diese drei Bundesländer eint, ist, dass sie über einen hohen Anteil an Industrie verfügen. Und diese befindet sich derzeit in einer wirtschaftlichen Schwächephase. Die Arbeitslosigkeit erhöhte sich aber in allen Bundesländern.

Weniger Langzeitarbeitslosigkeit

Positiv ist laut Kocher allerdings die Entwicklung im Bereich der Langzeitarbeitslosigkeit. Diese erreichte demnach im April 2021 mit 148.436 Personen ihren Höchststand. Derzeit sind 77.799 Personen langzeitarbeitslos – also länger als ein Jahr ohne Beschäftigung. Auch zu Beginn des Jahres 2024 sei es gelungen, die Langzeitarbeitslosigkeit im Jahresvergleich weiter zu senken, wenn auch nur mehr marginal (Ende Jänner 2023: 77.829) so Kocher. „Das ist wichtig, weil es für die Betroffenen mit zunehmender Dauer der Arbeitslosigkeit schwieriger wird einen Job zu finden.“ Dem AMS stehe ein zweckgebundenes Budget von über 270 Millionen Euro für langzeitarbeitslose und ältere Personen zur Verfügung.

Zurückgegangen ist allerdings die Zahl der Lehrstellen. Mit Stand Ende Jänner 2024 sind beim AMS 8045 sofort verfügbare Lehrstellenangebote gemeldet – im Vorjahresvergleich ein Rückgang um fünf Prozent. Dem gegenüber stehen 7071 Personen, die aktuell beim AMS als lehrstellensuchend gemeldet sind – um 8,6 Prozent mehr als vor einem Jahr.

Mehr Frauen lernen technische Berufe

Zudem beginnen immer mehr Frauen eine Lehrausbildung in einem technischen Beruf: Im Jahr 2013 befanden sich 1410 Frauen in einer Lehrausbildung im Elektro- oder Metallbereich. Im Jahr 2023 waren es bereits 2623, somit kam es hier fast zu einer Verdoppelung. Bei den Männern kam es im gleichen Zeitraum zu einem leichten Rückgang.

Zusätzlich konnte der Anteil von Frauen in Ausbildungen, in denen sie bisher unterrepräsentiert waren, in den letzten zehn Jahren um rund 31 Prozentpunkte gesteigert werden. „Der Trend, dass immer Frauen eine technische Ausbildung machen, ist erfreulich und zeigt, dass Informationskampagnen, aber auch arbeitsmarktpolitische Instrumente wirken“, so Kocher. (APA/red.)