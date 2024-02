Rarer Grünraum in Salzburg: Der Lehener Park, untertags beliebt bei Alt und Jung, in der Nacht zumindest schwierig.

In Lehen wohnen viele Menschen auf engem Raum – ein Salzburger Stadtteil, in dem Konflikte immer wieder aufbrechen. Wie aktuell in der Nacht auf Donnerstag mit einer Massenschlägerei unter Beteiligung von mindestens 15 Personen vorwiegend syrischer Herkunft und einem Toten.

Graffitisprühereien, Billigläden, in die Jahre gekommene Siedlungen und Hochhäuser: Lehen, das ist ein Stadtteil, der so gar nicht nach Salzburger Postkartenidylle aussieht. Es ist eine Gegend, die mit vielen Problemen kämpft, in der Konflikte nicht gerade Seltenheitswert haben. Die tödliche Messerattacke im Lehener Park von Mittwochnacht ist nicht der erste Gewaltausbruch, der in diesem Stadtteil für Schlagzeilen sorgt.

Vor zwei Jahren wurden im Lehener Park – einer großen Grünfläche direkt an der Salzach mit Spielplatz, Fitnessanlage und Eisstockbahn - zwei Afghanen niedergestochen. Im Jahr 2015 kam es zu einem tödlichen Streit, bei dem ein junger Afghane einen Türken erstochen hat. Immer wieder gibt es hier Überfälle auf Passanten. Vor acht Jahren – damals galt der Ort als der zentrale Cannabis-Umschlagplatz der Stadt – wurde der Lehener Park nach dem Sicherheitspolizeigesetz zur Schutzzone erklärt. Die Polizei kann verdächtige Personen wegweisen. Doch wirklich in den Griff bekommen hat die Exekutive die Probleme nicht, der Park blieb – vor allem in der Nacht – eine Gegend mit rauen Sitten.

Verlängertes Wohnzimmer