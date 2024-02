Kilde: „Ich weiß nicht, ob ich je wieder Rennen fahren kann“

Erstmals seit seinem Sturz in Wengen spricht Aleksander Aamodt Kilde ausführlich über Verletzungen und Zukunftsaussichten. Die Rückkehr auf die Weltcuppisten ist ungewiss, Änderungen fordert der norwegische Skistar dennoch.

Als wollte Aleksander Aamodt Kilde seinen Fans nicht allzu große Hoffnungen auf eine erfolgreiche und vor allem rasche Rückkehr in den Skiweltcup machen, zeigte er vor wenigen Tagen erschreckende Bilder seiner Mitte Jänner in Wengen erlittenen Verletzungen. Am Donnerstag verdeutlichte er den Ernst der Lage in einer Online-Pressekonferenz. Ein Comeback sei nach den mit viel Blutverlust verbundenen, tiefen Schnittwunden am Unterschenkel und einer Schulterluxation ungewiss.

„Ich kann nicht gut schlafen, habe Schmerzen in der Schulter und im Bein“, berichtet der 31-jährige Norweger. „Wie meine Zukunft aussehen wird, ist noch nicht klar. Ich bin zuversichtlich, dass es am Ende gut sein wird; aktuell weiß ich nur nicht, ob ich je wieder Rennen fahren kann. Mein Fokus liegt jetzt darauf, wieder gehen zu können.“ Momentan ist er auf den Rollstuhl angewiesen und kann sich nicht ohne fremde Hilfe fortbewegen.

In Wengen stürzte Aleksander Aamodt Kilde schwer. APA / Keystone / Peter Schneider

Was Kilde bereits hinter sich hat: zwei Operationen (dabei soll es aller Voraussicht nach bleiben) und zwei harte Wochen. Erst jetzt könne der Gesamtweltcupsieger der Saison 2019/20 an eine „normale Reha“ in Innsbruck denken. Für ein „normales Leben“ brauche der Norweger noch viel mehr Zeit, wobei er auch schon an ein solches ohne Skifahren denkt. „Wichtig ist, dass ich nach meiner Karriere schmerzfrei bin. Ich will eine Familie haben, vielleicht mit Kindern. Da möchte ich gesund sein.“ Das heißt: Ein Comeback um jeden Preis wird es nicht geben.

Kritik am Umgang mit Athleten

Und falls Kilde doch auf die Weltcuppisten zurückkehrt, ist er sich sicher: „Ich werde in Zukunft mit schnittfester Skiunterwäsche fahren.“ Generell mahnte der 31-Jährige, Sicherheitsfragen auf dem Materialsektor aktiv und kreativ voranzutreiben, es gebe viel zu tun. Neben der Unterwäsche könne er nun auch dem Airbag, den er bisher nicht getragen hat, einiges abgewinnen. Es sei „vielleicht Zeit“, dies zu probieren.

Erneut betonte Kilde, dass über Änderungen in der Kalenderplanung und im Umgang mit Athleten diskutiert werden müsse. „Das Programm ist hart. Zum einen, wenn drei Rennen in Folge sind, zum anderen wegen des ganzen Drumherums. Es gibt für uns Sportler viel Medienarbeit zu erledigen. Stehst du auf dem Podest, verlässt du den Zielbereich erst um 16.30 Uhr. Danach hast du 1,5 Stunden Zeit, um zu regenerieren, ehe am Abend weitere Events wie Startnummernauslosung oder Siegerehrung warten. Wenn das einmal vorkommt – okay, aber nicht jeden Tag“, lautete sein Urteil über diese Art der Mehrbelastung.

Kilde und Mikaela Shiffrin verbringen aktuell mehr Zeit miteinander. GEPA pictures / Harald Steiner

Etwas Positives kann Kilde den Umständen aber abgewinnen, ihm steht aktuell mehr Zeit mit seiner ebenfalls verletzten und in Innsbruck behandelten Lebensgefährtin, Mikaela Shiffrin, zur Verfügung. „Das ist schön. Normal hatten wir um diese Jahreszeit immer nur ein paar Stunden“, meinte er.

Auch Max Franz kämpft

Während der 21-fache Weltcupsieger und vierfache Medaillengewinner bei Großereignissen ganz am Anfang seines Wegs zum womöglichen Comeback steht, befindet sich Max Franz bereits seit über einem Jahr auf einem solchen. Anfang der Woche meldete sich der Österreicher mit einer positiven Nachricht zu Wort. „Tag 41 nach meiner letzten OP (seiner insgesamt fünften, Anm.), und mein Knochen fängt endlich an zusammenzuwachsen. Was für ein Motivationsschub“, schrieb er in den sozialen Netzwerken. Mitte November 2023 hatte sich der inzwischen 34-Jährige bei einem Trainingssturz beide Unterschenkel gebrochen. (stm)