Spindelegger erwartet Rekordzahlen bei Vertreibungen

Vor allem die Ankündigung radikaler Maßnahmen während des Superwahljahrs 2024 könne dazu führen, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg nach Europa machen, warnt Michael Spindelegger, Generaldirektor der Wiener Migrationsdenkfabrik ICMPD.

Generaldirektor der Wiener Migrationsdenkfabrik ICMPD, Michael Spindelegger, warnt vor der zunehmenden Politisierung von Migration. Vor allem die Ankündigung radikaler Maßnahmen während des Wahlkampfes könnte dazu führen, dass sich noch mehr Menschen auf den Weg machen, bevor diese dann umgesetzt werden, sagte Spindelegger. Den Ruanda-Asylplan der britischen Regierung sieht er kritisch und meldet „große rechtliche Bedenken“ an.

Wenn Migration den Wahlkampf dominiert und die Parteien in der „emotionalen Diskussion“ radikale Maßnahmen ankündigen, könnte es sein, dass dies Migranten eher motiviere, noch jetzt nach Europa zu kommen, bevor die Maßnahmen nach der Wahl womöglich tatsächlich Realität werden, erklärte Spindelegger. „Deshalb gehe ich davon aus, dass die Ströme im ersten Halbjahr anwachsen werden.“

Rekordzahlen bei Vertreibungen erwartet

Generell rechnet das Internationale Zentrum für Migrationspolitik (International Centre for Migration Policy Development/ICMPD) mit Sitz in Wien in diesem Jahr mit Rekordzahlen bei Vertreibungen und Migrationsbewegungen. Es sei jederzeit möglich, dass es zu einer neuen Welle an Vertreibungen in der Ukraine komme, die Türkei fürchte eine neue Flüchtlingswelle aus Syrien und auch die Situation in Afghanistan und Armenien dürfe man nicht aus den Augen verlieren, betonte Spindelegger. Große Bewegungen aus dem Gazastreifen seien bisher zwar ausgeblieben, doch wenn Ägypten die Grenze zum Gazastreifen öffne, „dann bin ich sicher, dass viele über Ägypten und Libyen versuchen werden, Richtung Europa zu kommen“.

Die Zusammenarbeit mit Herkunfts- und Transitländern ist für den ehemaligen ÖVP-Vizekanzler, der dem ICMPD seit 2016 vorsteht, langfristig der „einzige Weg, irreguläre Migration zurückzudrängen“. Es müsse „viel mehr in Richtung Verhandlungen“ gehen, wobei es hier nicht nur um Geld gehe, wie Spindelegger auf Nachfrage betont. Auch seien mehr legale Migrationswege notwendig.

Kritik an Ruanda-Plänen

Kooperationen wie jene zwischen der britischen Regierung und Ruanda, laut der Menschen, die irregulär über den Ärmelkanal ins Vereinigte Königreich gelangen, in das afrikanische Land abgeschoben werden sollen, sieht Spindelegger kritisch. Er habe hier „große rechtliche Bedenken“. „Ich glaube, das wird so in der Praxis nicht funktionieren.“ Es sei offensichtlich, dass man hier auf eine „gewisse Abschreckung“ setzen möchte, kommentierte Spindelegger die Pläne, an denen auch andere europäische Länder Interesse gezeigt hatten.

„Neue Dimensionen“ eröffne hingegen die Zusammenarbeit zwischen Italien und Albanien, denn Albanien sei ein sicheres Drittland und in der Nachbarregion Europas, was vieles erleichtere. Sollte sich dieser Plan als erfolgreich erweisen, rechnete der ICMPD-Direktor mit weiteren Ländern, die die Auslagerung des Asylprozesses umsetzen wollen. Allerdings werde auch der neue EU-Asyl- und Migrationspakt „neue Möglichkeiten eröffnen“, mit der die Externalisierung der Prozesse womöglich gar nicht mehr notwendig sei. (APA)