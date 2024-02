An der medialen Front: Valerij Saluschnij im Gespräch mit einem ukrainischen Soldaten.

An der medialen Front: Valerij Saluschnij im Gespräch mit einem ukrainischen Soldaten. APA / AFP / Handout

Der vom Rauswurf bedrohte ukrainische Armeegeneral hat erneut einen Medienkommentar verfasst – diesmal für CNN. Darin fordert er Investitionen in neue Militärtechnologien und mehr Soldaten für die Front.

Er hat es wieder getan. Er hat sich wieder in den internationalen Medien zu Wort gemeldet. Womöglich ist es der letzte Essay von Valerij Saluschnij als General der ukrainischen Streitkräfte. Nach dem Text für den „Economist“ erschien am Donnerstagabend auf der Webseite des US-Fernsehsenders CNN ein Meinungsstück des ukrainischen Oberkommandierenden.

Der Zeitpunkt ist explosiv. In der Ukraine ist der Konflikt zwischen Saluschnij und Präsident Wolodymyr Selenskij am Kochen. Die Ablösegerüchte, die seit Ende letzten Jahres kursieren, haben sich erneut verstärkt. Dem Vernehmen nach wollte Selenskij den populären General mit Hang zu Alleingängen diese Woche ablösen. Selenskijs Plan ging nicht auf: Saluschnij verweigerte demnach den freiwilligen Rücktritt, die möglichen Nachfolger lehnten ab. Dennoch könnte Saluschnijs Entlassung per Dekret kurz bevorstehen.

Wieder Warnung vor „Stellungskrieg“