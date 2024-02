Wien bekommt mehr Trinkwasser

Längere Hitzeperioden und mehr Menschen werden auch den Wasserverbrauch in Wien ansteigen lassen.

Eine neue Trinkwasser-Leitung soll die Versorgungssicherheit der Stadt erhöhen. Immerhin soll Wien bis 2050 auf 2,2 Millionen Menschen anwachsen. Die Leitung wird über den 16. Bezirk in den 19. Bezirk führen und rund fünf Kilometer lang sein. Baubeginn ist im Juni 2024.

Die Stadt wird um etwas Infrastruktur reicher. Am Mittwoch hat der Gemeinderatsausschuss einstimmig den Bau einer neuen Trinkwasser-Transportleitung im Westen Wiens beschlossen. Das gab Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Donnerstag in einer Aussendung bekannt. Die Leitung wird demnach künftig über den Mildeplatz im 16. Bezirk bis zur Sieveringer Straße im 19. Bezirk laufen. Die Gesamtlänge beträgt laut Czernohorszky insgesamt 5,2 Kilometer.

Für die Anrainer heißt das freilich ein paar Unannehmlichkeiten in Kauf zu nehmen: aufgerissene Straßen etwa. Der erste Bauabschnitt wird voraussichtlich ab Juni 2024 vom 16. Bezirk (Mildeplatz) bis zum 17. Bezirk (Richthausenstraße) umgesetzt. Die Fertigstellung des Gesamtprojekts ist Ende 2026 geplant.

Anstieg des Wasser-Verbrauchs um 15 Prozent

Doch es ist nicht die einzige Wasserleistung, die neu kommt. Im Zusammenhang mit den Stadtentwicklungsgebieten befinden sich derzeit zwei weitere Trinkwasser-Transportleitungen in Bau. Denn längere Trockenperioden werden aufgrund der Klimakrise wahrscheinlicher. Wiener Wasser rechnet daher mit einem Anstieg des Gesamtwasserverbrauchs um rund 15 Prozent auf durchschnittlich 450 Millionen Liter Wasser pro Tag.

Daher werden auch einzelne Wasserspender besser erschlossen und das Speichervolumen der Wasserbehälter erhöht. Insgesamt investiert die Stadt Wien pro Jahr bis zu 100 Millionen Euro in die Infrastruktur der Wasserversorgung. (win)