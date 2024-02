Apple mit starkem Umsatz und neuem Produkt Vision Pro

Die Computer-Brille Apple Vision Pro soll das neue revolutionäre Produkt werden. In China laufen die Geschäfte für den Tech-Riesen schwach.

Nach vier Quartalen mit Umsatzrückgängen hat sich das Geschäft von Apple wieder leicht erholt. Dies verdanke sein Unternehmen dem Erfolg der neuesten iPhone-Generation, sagte Firmenchef Tim Cook am Donnerstag in einem Interview der Nachrichtenagentur Reuters. „Wir hatten ein besonders starkes zweistelliges Wachstum in Schwellenländern außerhalb Chinas. Das iPhone macht sich gut in diesen Märkten.“

Dies verhalf dem Elektronik-Konzern zu einem überraschend deutlichen Anstieg des Konzernumsatzes von zwei Prozent 119,58 Milliarden Dollar (110,34 Milliarden Euro). Der Gewinn übertraf mit 2,18 Dollar je Aktie die Markterwartungen ebenfalls. Das wichtige China-Geschäft, in das der Konzern das Geschäft in Taiwan und Hongkong einrechnet, enttäuschte dagegen erneut. Dort erreichten die Erlöse statt der erhofften 23,53 nur 20,82 Milliarden Dollar.

Neben den politischen Spannungen zwischen der Volksrepublik und den USA machen Apple dort leistungsstarke Produkte lokaler Konkurrenten zu schaffen. Das Unternehmen reagierte darauf mit einer seiner raren Rabattaktionen. Unterm Strich steigerte Apple den Gewinn um 13 Prozent auf 33,9 Milliarden Dollar.

Während der iPhone-Umsatz die Analysten-Prognosen übertraf, verfehlte Apple im Dienstleistungsgeschäft, bei den Mac-Computern und dem iPad die Markterwartungen.

Neue Produktkategorie

Zum ersten Mal seit fast einem Jahrzehnt stößt der Tech-Konzern in eine neue Produktkategorie vor - mit der Computer-Brille Apple Vision Pro. Apple will mit dem ab 3.499 Dollar (rund 3.200 Euro) vor Steuern verkauften Gerät einen „räumlichen Computer“ etablieren, mit dem sich Nutzer digitale Inhalte innerhalb ihrer realen Umgebung anzeigen lassen können.

Die Vision Pro nimmt die Umgebung mit Kameras auf und gibt sie zusammen mit den zusätzlichen Inhalten auf Displays vor den Augen wieder. Apple wirbt mit der Möglichkeit, mithilfe der Brille virtuelle Displays zum Arbeiten im Raum zu verteilen, Filme wie auf einer großen Leinwand zu sehen oder über mit dem iPhone aufgenommenen 3D-Videos Erinnerungen aufzufrischen.

Apple-Chef Tim Cook nannte die Brille ein „revolutionäres Gerät“ und erkor den Freitag zum historischen Tag. Die Vision Pro wird im Markt vor allem gegen die Quest-Brillen des Facebook-Konzerns Meta antreten. Meta spezialisierte sich ursprünglich auf virtuelle Realität (VR), bei der Nutzer komplett in digitale Welten eintauchen. Doch insbesondere das aktuelle Modell Quest 3 kann zusätzlich auch die reale Umgebung anzeigen. Die Quest 3 wird von Meta für 500 Dollar verkauft. Der Konzern steckt Milliarden in das Geschäft, es blieb bisher aber ein Nischenmarkt.

Apple löste Samsung ab

Bei Apple war das iPhone im Weihnachtsquartal erneut die treibende Kraft des Geschäfts mit einem Umsatzplus von rund sechs Prozent auf 69,7 Milliarden Dollar, wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Donnerstag mitteilte. Apple stieg im vergangenen Jahr nach Berechnungen von Marktforschern erstmals zum weltgrößten Smartphone-Anbieter auf und löste den langjährigen Spitzenreiter Samsung ab. Unter anderem in Westeuropa erreichte der iPhone-Umsatz im vergangenen Quartal einen Rekordwert, wie Finanzchef Luca Maestri sagte.

Bei der Prognose für das laufende Vierteljahr zeigte sich Apple jedoch sehr vorsichtig. Maestri gab zu bedenken, dass im Vergleichsquartal die aufgestaute Nachfrage wegen einer Produktionspause beim iPhone 14 Pro für zusätzliche Erlöse von fünf Milliarden Dollar gesorgt habe. Rechne man dies heraus, werde der Umsatz in etwa gleich bleiben. Nach dieser Prognose rutschte die Apple-Aktie tiefer ins Minus und ging aus dem nachbörslichen Handel mit einem Abschlag von knapp drei Prozent. (APA/dpa)