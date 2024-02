Nachdem am Montag die zu Signa gehörende KaDeWe-Gruppe in die Insolvenz gerutscht war, stellte am Freitag auch die Projektgesellschaft des geplanten Wiener Nobelkaufhauses Lamarr einen Konkursantrag. Die Hoffnungen liegen nun auf dem Miteigentümer, der thailändischen Central Group. Doch wer sind deren Eigentümer, die Familie Chirathivat, eigentlich?

Bangkok. Gut möglich, dass sich in Bangkok gerade jemand die Hände reibt. Seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts ist der heute 59-jährige Tos Chirathivat knapper Mehrheitseigner der KaDeWe-Gruppe, zu der neben dem Kaufhaus KaDeWe auch das Oberpollinger in München, das Alsterhaus in Hamburg und das noch in Bau befindliche Lamarr gehören. Nun aber könnte Chirathivat den Rest der Anteile auch noch kaufen. Denn die KaDeWe-Gruppe hat Anfang der Woche Insolvenz angemeldet (die Projektgesellschaft des Lamarr folgte am Freitag). Und Tos Chirathivat dürfte das Geld haben, um einzuspringen.

Als Kopf der Central Group ist Tos Chirathivat immerhin Multimilliardär. Die Central Group ist ein Handelsimperium bestehend aus diverser Gastronomie von Hotels bis Restaurants sowie Einzelhandel mit 120 Kaufhäusern. In ihrer Heimat Thailand sind die Chirathivats laut dem US-amerikanischen Wirtschaftsmagazin „Forbes“ die viertreichste Familie, in ganz Asien zählen sie zu den zehn reichsten Clans. Und ein verstärktes Engagement bei KaDeWe passt offenbar zu ihren Expansionsplänen. Über das vergangene Jahrzehnt wurde auch in London, Mailand oder Zürich in Kaufhäuser investiert.

Langjährige Partner von René Benko