Priscilla Presley über Lugner: „Er ist so lustig“

„Ich wünschte, ich könnte länger hier bleiben.“ Eine charmante Priscilla Presley absolvierte ihren Opernball-Pflichttermin in der Lugner City.

Richard Lugner hat am Mittwoch in seinem Einkaufszentrum in Wien-Rudolfsheim seinen heurigen Opernball-Gast, Priscilla Presley, im Zuge einer Pressekonferenz präsentiert. Dabei kam Presley ins Schwärmen über ihren Gastgeber. „Er ist wundervoll und so hilfreich. Er hat mir bereits die Sehenswürdigkeiten hier gezeigt“, sagte die 78-Jährige. „Ich wünschte, ich könnte länger hier bleiben.“ Die Geschichte der Stadt sei überwältigend, gab sie sich von Wien beeindruckt.

Dass sie mehrmals von ihrem Gastgeber unterbrochen wurde, während sie die Fragen der geladenen Journalisten beantwortete, ließ sie unberührt. Charmant betonte sie Lugners vermeintlichen Humor: „Er ist so lustig“. Dass er ihren Vornamen nicht aussprechen kann, macht ihr auch nichts aus. Als Retourkutsche nahm sie seine Schwerhörigkeit immer wieder auf die Schaufel.

Weitere „einmalige Aktionen“

Nach der Pressekonferenz gibt Presley ab 13.00 Uhr in der Lugner City eine Autogrammstunde. Weitere Termine mit der Ex-Frau von Elvis Presley sind vorerst nicht geplant. Um 13.30 Uhr startet im Grand Hotel die „Harald Glööckler Trilögie“ des schrillen deutschen Designers Harald Glööckler. Dabei macht der Sektempfang „Glööckler in Peace“ für die Organisation „Flamme des Friedens“, deren Botschafter der Modeschöpfer ist, den Anfang.