Zehn Verletzte pro Tag beim Rodeln

Laut einer Auswertung des Kuratoriums für Verkehrssicherheit sterben jedes Jahr zwei Menschen beim Rodeln. Die meisten Unfallopfer berichten gestürzt, gestolpert, gesprungen oder gestoßen worden zu sein. Kopfverletzungen erleiden sieben Prozent.

In den Semesterferien ist es der größte Spaß, wenn die Schneelage passt. Mit dem Schlitten den Berg oder den Hügel runterzurodeln. Doch wie immer gibt es bei Freizeitaktivitäten eine Kehrseite. Dann, wenn Unfälle passieren. In Österreich müssen pro Jahr rund 2.000 Verletzte nach Rodelunfällen im Spital oder in einer Spitalsambulanz behandelt werden. Das sind mehr als zehn Verletzte pro Tag während der Rodelsaison. Das gab das Kuratorium für Verkehrssicherheit in einer Aussendung bekannt.

Kaum jemand trägt Helm

Nur ein geringer Anteil trug während des Unfalls offenbar einen Helm. Das hat eine Befragung der Unfallopfer durch das KFV ergeben. Das Kuratorium empfiehlt deshalb, einen Helm beim Rodeln aufzusetzen. Denn pro Jahr sterben in Österreich im Schnitt zwei Menschen nach einem Rodelunfall.



Helme seien sehr einfache und wirksame Schutzmaßnahme beim Rodeln. Bereits ein Aufprall mit 10 km/h auf ein Hindernis kann bei Kindern zu schwerwiegenden Verletzungen – insbesondere Kopfverletzungen – führen. „Unsere Erhebungen unter Unfallopfern geben Anlass zur Sorge, weil gerade in der jüngsten Altersgruppe Helme noch nicht so verbreitet sind, wie wir es gerne hätten. Die Gefahr für Kinder wird leider unterschätzt. Todesfälle in den vergangenen Jahren zeigen, dass man beim Rodeln sogar mit dem Schlimmsten rechnen muss“, wird Johanna Trauner-Karner, Leiterin des Bereichs Sport- und Freizeitsicherheit im KFV zitiert.

Im Schnitt zwei Tote pro Jahr

In den vergangenen zehn Jahren sind laut Daten des Kuratoriums für alpine Sicherheit im Schnitt zwei Menschen pro Jahr bei Rodelunfällen in Österreich tödlich verunglückt. Im Jahr 2023 war kein Toter zu beklagen, allerdings 271 Verletze. Dabei handelte es sich allerdings nur um Unfälle, bei denen die Alpinpolizei involviert war. Andere Fälle sind in diesen Zahlen nicht inkludiert.



Um die hohe Dunkelziffer zu erfassen, befragt das KFV regelmäßig Unfallopfer in ausgewählten Spitälern bzw. Spitalsambulanzen über Unfallursache und Unfallhergang und rechnet die Daten im Anschluss auf Österreich hoch. Wie Auswertungen der vergangenen sechs Jahre zeigen, gibt es demnach pro Jahr rund 2.000 Verletzte mit Wohnsitz in Österreich, die nach Rodelunfällen in einem Spital oder einer Ambulanz behandelt werden müssen, heißt es in der Aussendung. Nachdem die Rodelsaison in Österreich je nach Region nur von November bis April dauert, ereignen sich während dieser sechs Monate also mehr als zehn Rodelunfälle pro Tag.

Rund sieben Prozent erleiden Kopfverletzungen

Die meisten Unfallopfer berichten dem KFV davon, gestürzt, gestolpert, gesprungen oder gestoßen worden zu sein. Aber auch der Kontakt mit statischen Objekten wie beispielsweise mit einem Baum oder einer Hinweistafel sind mit 16 Prozent der Fälle gar nicht so selten. Rund sieben Prozent der Unfallopfer erleiden Kopfverletzungen – das sind ungefähr 140 Personen pro Jahr. Besonders schwerwiegend unter den Kopfverletzungen können Schädel-Hirn-Traumata sein, weshalb das Tragen eines Helmes besonders ratsam ist.

Kinder sollten besser hinter den Erwachsenen sitzen

Erhöhte Verletzungsgefahr bei einem Aufprall auf ein statisches Hindernis droht auch dann, wenn ein Elternteil sein Kind vor sich auf der Rodel platziert. Crashtests vom KFV und der Technischen Universität Graz haben ergeben, dass das Verletzungsrisiko für Kinder erheblich niedriger ist, wenn diese auf dem Rücksitz sitzen. Auf dem Rücksitz befindliche Kinder stoßen bei einem Aufprall nicht direkt auf die statischen und festen Hindernisse, sondern auf den Rücken des Erwachsenen. Im Vergleich dazu würden vorne sitzende Kinder durch die Aufprallkraft zusätzlich gegen das Hindernis gedrückt, insbesondere wenn sie sich in unmittelbarer Nähe des Elternteils befinden. Die Ergebnisse der KFV-Tests belegen, dass das Tragen eines Helms das Verletzungsrisiko bei einem Kopfaufprall erheblich reduziert. (red)