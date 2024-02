Messerattacke in Salzburg: 27-Jähriger als Täter ausgeforscht

In Salzburg gab es in einer Nacht gleich zwei tödliche Messerattacken. Einmal starb ein Mann im Zuge einer Massenschlägerei, an andere Stelle wurde ein 34-jähriger Somalier durch einen Landsmann erstochen. Beide Taten fanden im und nahe des Lehener Parks statt.

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei nach einer Messerstecherei mit tödlichem Ausgang und mehreren schwer Verletzten im Salzburger Stadtteil Lehen haben ein überraschendes Ergebnis gebracht: Die Gewalttaten hängen nicht wie ursprünglich angenommen miteinander zusammen, sondern dürften unabhängig voneinander fast zeitgleich stattgefunden haben. Davon würden die Ermittler derzeit ausgehen, sagte eine Polizeisprecherin am Freitagvormittag zur „Presse“. Trotzdem werde weiterhin in alle Richtungen ermittelt.

Beide Vorfälle haben sich am Mittwochabend gegen 23 Uhr im und nahe des Lehener Parks ereignet. In einer Nebenstraße des Parks war ein 34-jähriger Somalier durch Messerstiche so schwer verletzt worden, dass er später im Krankenhaus starb. Als mutmaßlicher Täter konnte die Polizei einen 27-jährigen Somalier ausforschen.

Brennpunkt: Lehener Park

Der zweite Vorfall ereignete sich im Lehener Park. Da geriet eine Gruppe von gebürtigen Syrern aneinander. Drei Männer im Alter von 19, 25 und 31 Jahren wurden durch Messerstiche zum Teil schwer verwundet. Die Polizei konnte drei Männer im Alter von 17, 18 und 19 Jahren als Tatverdächtige festnehmen. Noch ist nicht klar, ob es noch weitere Beteiligte an der Auseinandersetzung gab. Alle bisher bekannten Beteiligten leben in der Stadt Salzburg.

Die Polizei hat im Bereich des Lehener Parks ein Messer sichergestellt. Ob es bei einer der Auseinandersetzungen die Tatwaffe war, wird noch untersucht. Auch zu den Motiven für die beiden Gewalttaten und dem Verlauf der Auseinandersetzungen laufen die Ermittlungen weiter.