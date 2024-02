Was bringt das Windschatten-Fahren im Sport?

Messungen und Praxistest zeigen, wie sehr das Ausnutzen des Vordermanns als Windbrecher die sportlichen Leistungen beeinflussen kann.

Er ist im Sport ein strategisch gern ausgespielter Trumpf: der Windschatten. Aber wie groß ist sein Effekt bei den unterschiedlichen Sportarten? „Größer, als viele vermuten“, meint Markus Tilp, Sportwissenschaftler an der Uni Graz. Der Fachmann für Bewegungs- und Trainingsforschung erklärt das Phänomen des Luftwiderstands, das für den Windschatten-Effekt von zentraler Bedeutung ist, anhand eines Vergleichs: „Wenn man sich im Wasser vorwärtsbewegt, muss man sich anstrengen, weil man das Wasser dabei zur Seite schieben muss. In der Luft ist das genau das Gleiche: Wer läuft, schiebt mit seinem Körper die Luftmoleküle zur Seite. Allerdings muss man sich dabei nicht ganz so sehr anstrengen, da Luft viel weniger Masse hat als Wasser.“ Je geringer der Luftwiderstand, desto weniger Kraftaufwand ist nötig, um voranzukommen.