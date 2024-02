Seiterl künftig auch in Mehrwegflaschen erhältlich

Brau-Union-Biere gibt es jetzt auch in der 0,33 Liter-Mehrweg-Glasflasche.

Brau-Union-Biere gibt es jetzt auch in der 0,33 Liter-Mehrweg-Glasflasche. Brauunion

Die Brau Union bringt 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflasche auf den Markt. Marken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Wieselburger etc. können die Seiterl-Flaschen wiederverwenden.

Für Biertrinkerinnen und Biertrinker gibt es das Seiterl künftig auch in der Mehrwegflasche. Die Brau Union Österreich bringt gemeinsam mit dem Glasverpackungshersteller Vetropack Austria nun „in großem Stil“ die 0,33-Liter-Mehrweg-Glasflasche auf den Markt, wie das Unternehmen am Freitag bekannt gab. Das Gebinde soll allen Brauereien zur Verfügung stehen. Nach Branchenangaben werden zehn Prozent des Biers im Handel in 0,33-Liter-Flaschen verkauft.

40 Mal wiederbefüllbar

Mehrwegflaschen können den Angaben zufolge bis zu 40 Mal wiederbefüllt werden, lediglich Etiketten und Verschlüsse müssten erneuert werden. Damit werden Ressourcen gespart. Insgesamt betrage der Mehrweganteil bei Bier in Österreich rund 66 Prozent.

Zur Brau Union gehören Biermarken wie Gösser, Zipfer, Kaiser, Puntigamer, Schwechater, Wieselburger, Schladminger und Edelweiss. Das Unternehmen beschäftigt nach eigenen Angaben rund 2700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Österreich und gehört seit 2003 zum niederländischen Heineken-Konzern. (APA)