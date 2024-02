Architekturwettbewerb für neues Stadtquartier

Zwischen Sonnwendviertel und Böhmischen Prater entsteht in Favoriten in den kommenden Jahren ein neues, vielfältiges Stadtquartier. Im Rahmen der Ausstellung „Am Kempelenpark: Neue Perspektiven für die Stadt“ präsentierte die STC Development GmbH die innovativen, zukunftsorientierten Entwürfe für die vier Planungsfelder, die im Zuge des Architekturwettbewerbs von der hochkarätig besetzten Jury, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern aus Architektur, Verwaltung, Politik und Projektentwicklung, ausgewählt wurden. STC Development war vertreten durch Geschäftsführer Matthias Waibel und Projektmanagerin Katharina Haider-Putz. Weiters anwesend waren Isolde Rajek, rajek barosch landschaftsarchitektur, Dietmar Feistel, Delugan Meissl Associated Architects, und Marcus Franz, Bezirksvorsteher für den 10. Bezirk.

STC-Geschäftsführer Matthias Waibel begrüßte die Gäste. STC Development GmbH

In den kommenden Jahren entstehen Am Kempelenpark rund 1100 Wohnungen. Besonderes Augenmerk bei der Planung gilt der „Schaffung von qualitätsvollem Raum zum Wohnen, Arbeiten und Verweilen in Verbindung mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit und Klimaresilienz“, betont Matthias Waibel. Zudem sind Gewerbeflächen sowie soziale Infrastruktur in Form einer Ganztagesvolksschule und eines Kindergartens geplant. Das Projekt wird von STC Development gemeinsam mit WBV-GPA, FRIEDEN und Heimat Österreich realisiert. Das Herzstück bildet ein großer, öffentlich zugänglicher Park.

Architekt D. Feistel, Delugan Meissl Associated Architects. STC Development GmbH