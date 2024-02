Häftling aus Wiener Spital geflüchtet: Polizei im Großeinsatz

Der Häftling hatte einen Spitalstermin. Nun suchen Diensthunde, die Wega und die Bereitschaftseinheit nach ihm.

Ein Häftling der Justizanstalt Wien-Josefstadt ist am Freitag in den Mittagsstunden während eines Spitalstermins geflüchtet. Die Landespolizeidirektion Wien bestätigte einen entsprechenden Online-Bericht der Gratiszeitung „Heute“. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot von Kräften der Bereitschaftseinheit, der Diensthundeabteilung sowie der WEGA nach dem Mann. Bei ihm soll es sich um einen Schwerkriminellen handeln, wie „Heute“ berichtete.

Justizwachebeamter verletzt

Laut dem Medienbericht wurde auch ein Justizwachebeamter verletzt. Eine Anfrage zu den Hintergründen der Flucht an das Justizministerium war am Nachmittag noch offen.

Erst im November war es zu einer Serie von Fluchtversuchen in Wien und Niederösterreich im Zuge von Eskorten zu medizinischen Terminen gekommen. In vier von fünf Fällen konnten die geflüchteten Häftlingen wieder durch die Polizei festgenommen werden. Ein 35-Jähriger Insasse der Justizanstalt Stein befindet sich dagegen noch immer auf der Flucht. Das Ministerium reagierte darauf mit 21 Razzien in Anstalten sowie einer Verschärfung der Sicherheitsmaßnahmen. (APA)