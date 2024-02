Am meisten hilft, was nicht gekauft wird

Der Konsument kauft, was man ihm anbietet. Natürlich kann er das in eine Richtung lenken und sagen, was er haben möchte, aber bisher wollte der Konsument vor allem etwas Günstiges haben und immer wieder neue Kollektionen. Das war gepaart mit dem Kostendruck in der Industrie. Die Artikel mussten jedes Jahr günstiger werden in der Produktion, und so hat man an der Stoffqualität gespart: Die Stoffe wurden dünner. Resultat ist die „Fast Fashion“, bei der ich ein Kleidungsstück nur ein paar Mal tragen kann und es dann schon wieder wegschmeißen muss. Unsere Aufgabe wird sein, die Prozesse so gestalten, dass wir diese Textilien dann nachher wieder verwerten können in einer guten Art und Weise.