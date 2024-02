Amerika bangt: Schafft es Taylor Swift zum Super Bowl?

Kann die Musikerin, die durch ihre Beziehung zu Travis Kelce und Stadionbesuche der NFL bisher unerreichte Popularität beschert hat, rechtzeitig in Las Vegas sein um auch den Showdown zu veredeln?

Las Vegas/Wien. Es darf angenommen werden, dass Taylor Swift, 34-jähriger Super-Popstar, am 11. Februar dem Super Bowl im Allegiant Stadium von Las Vegas beiwohnen möchte. Schließlich war sie regelmäßig im Stadion, als sich Partner Travis Kelce mit seinen Kansas City Chiefs den Weg in das Finale der National Football League gebahnt hat. Und allein durch ihre Präsenz hat sie dabei auch noch die Liga, das Spiel und den Super Bowl in Sachen Aufmerksamkeit in ganz neue Sphären weit über die Sportwelt hinaus katapultiert.

Nur: Taylor Swift gibt im Rahmen ihrer rekordbrechenden „Eras-Tour“ noch tags zuvor ein Stadionkonzert in Tokio. Kann sich das Football-Finale am Sonntagabend überhaupt ausgehen? Amerika bangt – und rechnet.