Mord an Transgender-Jugendlicher: Lebenslange Haft für zwei 16-Jährige

Vor fast einem Jahr hatten in England ein Mädchen und ein Bursche die 16-jährige Brianna in einen Park gelockt und dort getötet. Sadismus und Transfeindlichkeit sollen bei der Tat eine Rolle gespielt haben.

Der Mord hatte in Großbritannien für große Bestürzung gesorgt: Zwei damals 15 Jahre alte Jugendliche hatten die 16-jährige Brianna, ein Transgender-Mädchen, in einen Park in der Stadt Warrington nahe Manchester gelockt und mit Dutzenden Messerstichen getötet. Am Freitag sind die beiden Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Wie die Richterin am Manchester Crown Court sagte, können das inzwischen 16-jährige Mädchen und der gleichaltrige Bursche frühestens nach 22 beziehungsweise 20 Jahren auf eine Freilassung hoffen. Am Tag der Strafmaßverkündung hatte die Richterin entschieden, ein Berichterstattungsverbot über die Namen der Verurteilten aufzuheben.

Jugendliche erstellten „Todesliste“

„Wie lange Sie im Gefängnis bleiben werden, wird nicht heute entschieden“, sagte die Richterin und warnte, die beiden könnten für immer hinter Gittern bleiben. Hauptmotiv war nach Ansicht der Richterin eine sadistische Neigung des Mädchens. Doch auch transfeindliche Motive des Burschen sollen eine Rolle gespielt haben. Die beiden hatten demnach längere Zeit an gemeinsamen Mordplänen geschmiedet, für die sie Brianna als leichtes Opfer ausgewählt hatten. Vorher sollen sie eine „Todesliste“ mit den Namen vier anderer Jugendlicher erstellt haben.

Das Land empfinde Horror angesichts des „verachtenswerten und feigen Mordes“, sagte der Sprecher von Premierminister Rishi Sunak am Freitag kurz vor der Strafmaßverkündung vor Journalisten. Der Regierungschef teile diese Empfindung, seine Gedanken seien bei Briannas Familie. (APA/dpa)