Zwölf Personen hat Kazeem-Kamiński dabei gefilmt, wie sie in einen roten Ballon atmen, ein und aus. Zu sehen bei der Liverpool Biennale und jetzt auch in Wien: „Respire“, 2023 Belinda Kazeem-Kamiński

Belinda Kazeem-Kamiński ist eine der erfolgreichsten österreichischen Künstlerinnen dieser Jahre. Vor kurzem bekam sie auch den Otto-Mauer-Preis.

Die Zeit, in der Belinda Kazeem-Kamiński einen langen Atem brauchte, scheint vorbei: Vor rund zehn Jahren begann die 1980 geborene Wiener Künstlerin mit nigerianischen Wurzeln auszustellen. Zuletzt zog ihre Karriere aber rasant an. Der Atem ist mittlerweile also eher kurz – seit der Verleihung des renommierten Fotografie-Preises Österreichs, des Camera-Austria-Preises 2021 und des noch renommierteren Otto-Mauer-Preises 2023. Und seit Stipendien in New York und Lagos, einer großen Ausstellung in der Wiener Kunsthalle und der Teilnahme an der Liverpool Biennale, dem wichtigsten Kunstevent Englands.

Da stehen wir jetzt also im Ausstellungsraum von Phileas, dem Verein, der österreichische Kunst im Ausland fördert, am Schillerplatz, in einer Black Box. Kurz überlegt man, ob diese Bezeichnung politisch korrekt ist. Die Künstlerin kommt schließlich aus Theorie und Forschung. Kolonialismus, Blackness, schwarze feministische Theorie – das kann schon einschüchtern. Sagen wir also stattdessen: Filmvorführraum. Dort sehen und hören wir dem Atmen zu.