Lopatka: „Kickl hat die FPÖ zur Führerpartei gemacht“

Wir brauchen mehr. Es wird nie den lückenlosen Außengrenzschutz geben. Daher müssen wir es schaffen, dass niemand mehr einen Vorteil daraus zieht, dass er nach Österreich, Deutschland oder Schweden kommt. Also muss man alle Verfahren in Transitzonen an der Außengrenze oder in Drittstaaten abwickeln. Damit fällt weg, dass sich jemand Schleppern ausliefert, weil er ohnehin an die Transitzone zurückgeschickt wird.