Salzburger Festspiele schreiben Intendanz aus

Gesucht wird vom Kuratorium der Salzburger Festspiele eine Intendantin oder ein Intendant „auf längstens fünf Jahre“ mit „fundierter Erfahrung in der künstlerischen Führung eines Kulturbetriebs vergleichbarer Größe und Komplexität“.

Die Salzburger Festspiele haben die künstlerische Leitung ab 1. Oktober 2026 ausgeschrieben. Gesucht wird vom Kuratorium eine Intendantin oder ein Intendant „auf längstens fünf Jahre“, wie es in der am Samstag in mehreren Tageszeitungen veröffentlichten Ausschreibung heißt. Bewerbungen sind bis 4. März möglich. Ob sich Amtsinhaber Markus Hinterhäuser abermals bewerben wird, ist noch offen. Er denke darüber nach, ließ er kürzlich den „Salzburger Nachrichten“ ausrichten.

Gesucht wird laut Ausschreibungstext jedenfalls eine Person, die „fundierte Erfahrung in der künstlerischen Führung eines Kulturbetriebs vergleichbarer Größe und Komplexität“, „Erfahrung in der Spielplangestaltung auf der Grundlage eines eigenständigen künstlerischen Gesamtkonzepts“, „Kenntnis des österreichischen und internationalen Kulturlebens und dessen organisatorischen Umfeldes, idealerweise vertraut mit den konkreten Konstellationen der Salzburger Festspiele“ und die „Fähigkeit zur innovativen und kreativen Programmgestaltung“ mitbringt. „Soziale Kompetenz, ausgeprägte kommunikative Fähigkeit, Durchsetzungs-und Umsetzungsvermögen, Zielstrebigkeit, Verhandlungsgeschick und Fremdsprachenkenntnisse“ werden vorausgesetzt.

Hinterhäuser ist seit Oktober 2016 künstlerischer Leiter der Festspiele. Im Mai 2019 wurde sein Vertrag vom Kuratorium bis einschließlich September 2026 verlängert. Der Intendant ist Mitglied des Direktoriums und „im Einvernehmen mit den weiteren Mitgliedern für die Führung der Geschäfte des Salzburger Festspielfonds gemäß Geschäftsordnung in künstlerischer, kaufmännischer und organisatorischer Hinsicht verantwortlich“, heißt es in der Ausschreibung. (APA)