Israelische Autorin Shalev: »Fühle mich verraten und verzweifelt«

Zeruya Shalev: Ich neige dazu, über Krisen und Schmerz zu schreiben. Nicht, weil ich mich selbst und die Leser traurig machen will, sondern weil ich glaube, dass uns die Erfahrung von Leid Empathie und Verständnis lehrt. Und das war eigentlich immer so. Ich schrieb schon als Mädchen Gedichte, und die waren tieftraurig. Zuerst handelten sie von Hunden oder Katzen, die starben oder verloren gingen, danach schrieb ich über gefallene Soldaten und Eltern, die ihre Söhne verloren hatten. Meine Mutter, mit der ich ein sehr enges Verhältnis hatte, war die Erste, der ich die Texte zeigte. Und sie konnte sie nicht ertragen, obwohl sie mich eigentlich ermutigte, zu schreiben. Aber sie meinte: Was ist falsch mit dir? Wobei sie im Grunde sehr viel mit dieser Themenwahl zu tun hatte.