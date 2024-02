Erinnerungsminute und Legendenrennen: Saalbach läutet WM-Countdown ein

Eberharter, Kronberger, Wachter und Co.: Die Stars der WM 1991 fanden sich wieder am Zwölferkogel ein, wo 2025 wieder Titelkämpfe steigen.

Ein Jahr vor den alpinen Ski-Weltmeisterschaften in Saalbach-Hinterglemm haben sich Österreichs Skilegenden am Schauplatz der Titelkämpfe 2025 eingefunden und den Countdown mit einer Gedenkminute und einem Legendenrennen eröffnet. Unter dem Motto „Willkommen zurück - Saalbach 1991“ tauschten u.a. Stephan Eberharter und Petra Kronberger Erinnerungen aus und beschworen Hoffnungen auf erfolgreiche Welttitelkämpfe in einem Jahr.

Im Legendenrennen gingen die Promis - sie traten jeweils mit einem Kind des ansässigen Skiclubs an - leer aus, es setzte sich ein reines Nachwuchsteam mit Alexandra Gensbichler/Rosalie Schachner durch. Platz vier ging an Hubert Strolz/Felix Steger, fünf an Anita Wachter/Jacob Kirisits und zwölf an den zweifachen Weltmeister von 1991, Eberharter, mit seinem jungen Duo-Partner Philip Geissler. Als Richtzeit hätten die Fahrten von Hans Pum und Kronberger gelten sollen, nach einem Sturz des ehemaligen ÖSV-Sportdirektors mit Nummer eins wurde die Zeit von Herbert Steger, dem Streckenchef von 1991, herangezogen.

Saalbach-Champions Eberharter. APA / APA / Expa/johann Groder

„Dass die Bindung aufgeht, das darf nicht passieren“, sagte der unverletzt gebliebene Pum und lachte. Mit der WM vor 33 Jahren verbindet er gemischte Gefühle. Kurz davor war Gernot Reinstadler im Ziel-S der Wengen-Abfahrt tödlich verunglückt, zudem war der Golfkrieg im Gange und wurde die vor einer Absage bewahrte WM unter hohen Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt.

„Dann war das Traumwetter, die Sonnen-WM, wie sie genannt wurde, die Erfolge. Das war eine super Geschichte und hat über sehr viel in der Zeit hinweggeholfen. Es war eine Superstimmung, das kann man für 2025 nur jeden wünschen. Für den Skisport war es die beste Werbung“, sagte Pum, der damals Chef der ÖSV-Männer war und während der WM Vater wurde.

Der Kreis schließt sich

Abfahrts-Weltmeisterin Kronberger hatte am Samstag im Legendenrennen vor der Ziellinie die Ski abgeschnallt - auch aus taktischen Gründen. „Zum einen als Erinnerung an meinen Sturz 1991. Und ich habe mir auch gedacht, das passt ganz gut, weil ich ja die Zeit vorgeben musste, dann ist das schwieriger zum Einschätzen.“ Schöner in Erinnerung geblieben als der Sturz ist freilich die Goldmedaille. „Es ist schön, dass sich der Kreis jetzt wieder schließt“, blickt die Leiterin der Abteilung „Optimal Sports“ im ÖSV der WM mit Vorfreude entgegen.

Es wurde aber nicht nur gelacht, sondern es war auch Zeit des Innehaltens: Samstagfrüh versammelten sich die Legenden bei der Bergstation am Zwölferkogel, wo ein Gedenkstein an die verunglückten Ulrike Maier sowie zwei Holzkreuze an Rudi Nierlich und Reinstadler erinnern, und zündeten eine Kerze an. Nierlich gewann 1991 in Saalbach Gold im Riesentorlauf, Maier Gold im Super-G und Silber im Riesentorlauf. (APA/red.)