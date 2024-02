Berliner Polizei befreit Entführungsopfer

Die Behörde nahm vier Verdächtige fest. Bei dem Entführten handelt es sich offenbar um einen ehemaligen schwedischen Eishockeyspieler.

Die Berliner Polizei hat einen entführten Mann befreit und vier Verdächtige festgenommen. Das Entführungsopfer war mit Gewalt in die deutsche Hauptstadt gebracht und augenscheinlich misshandelt worden, wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin am Samstag mitteilte. Der „Bild“-Zeitung zufolge soll es sich um einen schwedischen Ex-Eishockeyspieler handeln. Mittlerweile ist er wieder in sein Heimatland zurückgekehrt.

Es gibt laut Staatsanwaltschaft vier Tatverdächtige im Alter zwischen 17 und 35 Jahren. An der Entführung seien aber noch mehr Menschen beteiligt gewesen, erklärte die Behörde. Nähere Informationen zu den Orten, an denen das Opfer festgehalten wurde, und möglichen Forderungen der Entführer gab es zunächst nicht.

Interpol hatte die Berliner Polizei auf eine mögliche Entführung aufmerksam gemacht. Die Berliner Strafverfolgungsbehörden arbeiten nun eng mit schwedischen Behörden zusammen, wie es hieß. Dabei untersuchen sie auch, ob es Verbindungen in Netzwerke der organisierten Kriminalität gibt. Die Berliner Staatsanwaltschaft machte am Samstag zur Identität des Entführungsopfers keine Angaben. (APA/dpa)