Christie’s versteigert Skizze von Michelangelo

Es ist nur ein kleines hingekritzeltes Quadrat auf einem vergilbten Stück Papier, und doch soll es mindestens 10.000 Dollar wert sein. Denn das Auktionshaus Christie’s ist überzeugt, dass das Quadrat samt einer Notiz von ­Michelangelo stammt. Die Renaissance-Zeichnung wurde 1986 an Christie’s in London verkauft. Schon damals wurde im Katalog darauf hingewiesen, dass sie „wahrscheinlich von der Hand Michelangelos“ stammte. Das Blatt stieß damals auf kein Interesse. Nun gehen die Experten einen Schritt weiter und garantieren, dass es sich um „100 Prozent Michelangelo“ handle. Versteigert wird sie im April in New York. (Red.)