Weltsicherheitsrat will sich wegen US-Militärschlägen treffen

Sicherheitsrat der Vereinten Nationen in New York. Imago / Manuel Elias

Russland hat die Sitzung angefragt. Es wirft den USA vor, mit den Schlägen gegen proiranische Milizen eine gezielte Eskalation herbeiführen zu wollen.

Die US-Raketenschläge gegen proiranische Milizen in Syrien und im Irak sollen den Weltsicherheitsrat in New York beschäftigen. Ein Treffen des mächtigsten UNO-Gremiums ist Diplomatenkreisen zufolge für Montag um 22.00 Uhr MEZ vorgesehen. Russland hatte die Sitzung angefragt und den USA vorgeworfen, mit den Luftschlägen gezielt eine Eskalation des Konflikts im Nahen Osten herbeiführen zu wollen.

Washington hatte die Ziele im Nahen Osten nach dem Tod von drei amerikanischen Soldaten infolge eines Drohnenangriffs auf eine US-Militärbasis in Jordanien bombardiert. Nach Angaben aus Syrien und dem Irak forderten die US-Luftangriffe auch zahlreiche zivile Opfer. (APA/dpa)