Die „Wiener Woche“: Wenn die halbe Stadt auf der Piste ist

Nie sind mehr Wiener gleichzeitig gemeinsam auf Urlaub als in den Semesterferien. Die einen freuen sich, bekannte Gesichter zu sehen. Die anderen sind froh, wenn „die Wiener“ wieder weg sind. Von Friederike Leibl, Duygu Özkan, Karin Schuh, Olivia Barth, Dietmar Neuwirth, Madeleine Napetschnig und Wolfgang Böhm

Die Karawane ist angekommen. Spätestens am vergangenen Samstag wurden die Skiquartiere bezogen, der unvermeidliche Stau hinter sich gelassen und die vertrauten Gesichter begrüßt. Es sind Semesterferien, zumindest in Wien, Niederösterreich und auch in Vorarlberg. Und das bedeutet, dass 530.000 Kinder und Jugendliche schulfrei haben. Ein nicht ganz unbeachtlicher Teil davon verbringt die Semesterferien klassisch: nämlich als Skiurlaub mit der Familie im immer gleichen Hotel.