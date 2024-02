Zwischen 23. und 26. Mai 2024 findet in Wien wieder das Donauinsel Open Air Festival – mit Stars aus den 90er- und 80er-Jahren, darunter Haddaway, Mark Oh, Kim Wilde und Samantha Fox. Auf ihre Kosten werden aber auch Fans von elektronischer Musik Ballermann-Hits kommen.

Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr geht das Donauinsel Open Air Festival heuer in die zweite Runde. Zwischen 23. Mai und 26. Mai widmet sich das Festival verschiedenen Musikrichtungen und Jahrzehnten, täglich werden auf der Sportinsel (Donaubrücke U6 Station Handelskai) wieder mehr als 20.000 Besucher erwartet.

Den Auftakt macht am 23. Mai das „Electronic Island“-Festival (ab 16 Uhr) mit Acts wie etwa Robin Schulz, Rene Rodriguezz und DJ Flip Capella. Am 24. Mai folgt „Baller Island“ (ab 15 Uhr), auftreten werden unter anderem Mickie Krause, Die Atzen und Isi Glück.

Abgedeckt werden an den vier Festival-Tagen verschiedene Musikrichtungen und Jahrzehnte. Florian Schoeny Das Festival dauert von Donnerstag, 23. Mai, bis Sonntag, 26. Mai, und findet auf der Sportinsel statt. Florian Schoeny

„It‘s my Life“ lautet dann am 24. Mai (ab 14 Uhr) das Motto von Österreichs größtem 90er-Jahre-Open-Air-Festival – mit Top Acts wie etwa Haddaway („What is Love“), Blümchen („Herz an Herz”), Culture Beat („Mr. Vain”), Maxx, 2 Unlimited, Cappella, Ace of Base, Lutricia Mc Neal, Lou Bega und Mark Oh. Moderiert wird das Festival von Mola Adebisi (in den 90er-Jahren VIVA-Moderator) und Radio Arabella-Moderator Fabian Kotschwar.

Den Abschluss des Festivals bildet am 26. Mai das 80er-Jahre-Festival „Forever Young“ (ab 14 Uhr) mit Stars wie David Hasselhoff, Kim Wilde, Maggie Reilly, Johnny Logan, Münchener Freiheit, Samantha Fox, Weather Girls und Geier Sturzflug.

Ticktes und Details unter: www.donauinselopenair.at