Zwei Männer im schwedischen Göteborg erschossen

Göteborg (APA/dpa) - In Göteborg sind zwei Menschen erschossen worden. Es handle sich um einen etwa 25-jährigen Mann sowie einen Mann zwischen 30 und 40, teilte die Polizei in der schwedischen Großstadt am Sonntagmorgen mit. Zeugen hätten eine Person vom Tatort wegrennen sehen. Ein Auto wurde beschlagnahmt. Die Hintergründe der Tat am späten Samstagabend im Südwesten Göteborgs waren zunächst unklar.

Kommentatoren vermuteten einen Zusammenhang mit der grassierenden Bandengewalt in dem EU-Staat. Dabei geht es im Wesentlichen um das lukrative Drogengeschäft. Immer wieder fallen dabei tödliche Schüsse, die vor allem junge Männer und Teenager mit Migrationshintergrund treffen. (APA)