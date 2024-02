Sacherwürstel: Vom Gschnas bis zum Opernball

Windisch stellt seit 30 Jahren die Original Sacherwürstel her.

Das Sacherwürstel hat den Spagat zwischen Kinderfasching und Opernball geschafft. Produziert wird das Original seit 30 Jahren in der Fleischerei Windisch in Wiener Neustadt.

Es herrscht Trubel im Hotel Sacher. Kein Wunder, es ist Ballsaison, und damit ist das Gästeaufkommen wohl noch ein weniger größer als sonst. Da kann man dann eine lästige Journalistin, die ausgerechnet etwas zu den Sacherwürsteln wissen will, nicht gerade brauchen.

Über die Sachertorte könnte jeder im Haus auf Knopfdruck und wohl auch im Schlaf einiges erzählen. Die Sacherwürstel, ja, die gibt es auch. Aber wie lang schon, wer sie erfunden hat und woher der Name kommt, kann dann doch niemand beantworten. Sie sind offenbar schon immer da. Nur so viel: Produziert werden sie in Wiener Neustadt bei der Firma Windisch, seit Jahrzehnten.