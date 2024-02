Ski-Kollision in Tirol löst Schlägerei aus

Ein belgischer Snowboarder und der Vater eines verletzten deutschen Buben gerieten in Ehrwald im Tiroler Außerfern aneinander.

Ein Zusammenstoß eines 24-jährigen belgischen Snowboarders mit einem siebenjährigen deutschen Skifahrer in Ehrwald im Tiroler Außerfern hat am Sonntag zu einer Schlägerei geführt. Der Snowboarder geriet mit dem 33-jährigen Vater des Buben aneinander. Beide schlugen aufeinander ein, teilte die Polizei mit. Der 33-Jährige wurde dabei leicht im Gesicht verletzt. Der Bub hatte indes durch die Kollision an einer Pisten-Kreuzung Verletzungen erlitten. (APA)