„No Angel“, dafür aber Dschungelkönigin

Die ekelgeprüfte 47-Jährige tritt als neue Regentin in die Fußstapfen von Dschungel-Majestäten wie Costa Cordalis, Brigitte Nielsen und Ingrid van Bergen.

Zwei Wochen Dschungelhorror namens „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ sind wieder vorbei. Die Ameisen haben das Camp wohl doch nicht eingenommen. Gewonnen hat die diesjährige Runde Lucy Diakovska, Mitglied der Girlband No Angels („Daylight in Your Eyes“). Die Sängerin war sichtlich gerührt als man ihr die Krone aufsetzte und gelobte gleich die Zuschauer „nicht zu enttäuschen“. Fraglich nur, wobei. Pflichten hat die Dschungelkönigin keine, dafür winkt ein saftiges Preisgeld von 100.000 Euro. Das soll nun Tieren zu Gute kommen.

Die in Bulgarien geborene Sängerin hatte den Sieg im RTL-Dschungelcamp verdient, da sind sich Zuschauerinnen und Zuschauer einig. Sie war auch recht tapfer, bei den gefürchteten Prüfungen jammerte sie nicht und auch im Camp war blieb sie authentisch, hielt sich sogar aus den gängigen Dramen raus. Mit aufs Stockerl schafften es Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (etwa „Der Bachelor“) und der Influencer Twenty4Tim (23).

Ein ganz besonderes Datum

Für Lucy (mit bürgerlichem Namen Ludmila Diakovska) hatte der Finaltag gar eine schicksalhafte Bedeutung: Am 5. Februar wurde sie von RTL gekrönt, am 5. Februar erblickte auch der bekannteste Titel ihrer Band, „Daylight in Your Eyes“, das Licht der Welt. Das ist nun 23 Jahre her. Die Band war damals aus der Castingshow „Popstars“ hervorgegangen. Die Single markierte einen Meilenstein in der Show-Karriere der Sängerin.

Am 5. Februar verstarb außerdem die Mutter der Sängerin. Bei der Siegerehrung rief sie im Moment des Triumphs ein „Mami!“ in den australischen Himmel. Die 47-Jährige tritt nun als neue Dschungel-Regentin in die Fußstapfen von Dschungel-Majestäten wie Costa Cordalis, Brigitte Nielsen und Ingrid van Bergen. Ihre direkte Vorgängerin war die Visagistin und Reality-TV-Kandidatin Djamila Rowe. (ag./red.)