Wegen des starken Windes konnte die beiden Alpinisten vorerst nicht per Hubschrauber erreicht und geborgen werden.

Zwei Bergsteiger aus der Slowakei sitzen seit Sonntag auf 3200 Metern Seehöhe am Großglockner fest. Die beiden hatten am Abend einen Notruf abgesetzt und angegeben, dass sie in der Nordwand bei einem Steinschlag verletzt worden seien. Sie schafften es aber noch, das Glockner-Biwak zu erreichen. Wegen des Sturmes konnten die beiden Alpinisten vorerst nicht per Hubschrauber erreicht und geborgen werden, das wird wohl erst am Dienstag möglich sein, teilte die Polizei mit.

Stürmischer Wind verhinderte am Montagvormittag einen Hubschraubereinsatz. Auch am Nachmittag war ein solcher nicht möglich. Ein Aufstieg der Bergretter würde stundenlang dauern, worauf man nach Rücksprache mit den beiden Verletzten, mit denen man übers Handy Kontakt hält, aber verzichtet hatte. Die Tschechen - in einer ersten Meldung der Polizei war noch von slowakischen Staatsbürgern die Rede - seien guter Dinge und hätten angegeben, durchaus noch länger im Biwak ausharren zu können. Die Männer, 25 und 39 Jahre alt, seien gut ausgerüstet. Dienstagfrüh wird die Lage erneut beurteilt, hieß es von der Polizei.

Das Glockner-Biwak wurde im Jahr 2020 errichtet und löste eine ältere Unterkunft ab. Es steht erhöht auf einem Stahlrohrgestell auf festem Fels auf einem Buckel eines Grats auf 3205 Metern Seehöhe. Es bietet im Normalfall 15 Personen Platz, im Notfall aber auch mehreren. Der einfache Container sei aber alles andere als ein „romantisches Ausflugsziel“, betont der Alpenverein - der Biwak sei vielmehr ein sicherer Hafen für in Not geratene Bergsteiger. (APA)