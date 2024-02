SUVs zahlen in Paris drei Mal mehr fürs Parken

Wer zum Parken mehr Platz braucht, soll mehr bezahlen: Diese auch umweltpolitisch begründete Logik hat bei einer Bürgerbefragung nur eine relativ knappe Zustimmung bekommen.

Mit einer relativ knappen Mehrheit von 54,55 Prozent haben sich die Pariser Wahlberechtigten am Sonntag gegen die schweren Geländewagen ausgesprochen,. „Für oder gegen SUV in Paris?“: So lautete die Frage zumindest auf den Plakaten, mit denen die rot-grüne Stadtregierung in allen Bezirke die Bürgerinnen und Bürger zur Abstimmung aufrief.

Allerdings ging es nicht ums Prinzip SUV oder etwa ein Fahrverbot für die schweren PKWs, die laut Umweltverbänden viel mehr CO2 ausstoßen. Es ging um die Frage, ob die Parkgebühren für diese Kategorie verdreifacht werden sollen: Um 18 statt sechs Euro pro Stunde im Kern der Hauptstadt.