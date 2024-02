Heimische Thermen-Besuche bleiben weiter unter Vorkrisenniveau

Zwar stieg die Gästezahl im Vorjahr um knapp eine Million an, der Branche fehlen jedoch nach wie vor rund eine Million Besucherinnen und Besucher, um auf die Auslastung von 2019 zu kommen.

Die heimischen Thermen erfreuen sich zwar wieder steigender Beliebtheit, dennoch konnte das Niveau von vor der Corona-Pandemie noch nicht erreicht werden. So verzeichneten die 38 Thermen im Vorjahr rund 8,5 Millionen Gäste. Gegenüber 2022 ist dies ein Plus von 993.000 Eintritten bzw. 13,2 Prozent, geht aus einer Marktstudie des Marktforschungsinstituts Branchenradar.com hervor. Aber nur zehn Thermen zählten ebenso viele oder mehr Besucher als 2019, also vor der Corona-Pandemie.

Die durchschnittliche Auslastung der Thermen stieg von zuvor 59 auf über 66 Prozent. Jedoch fehlen der Branche laut der Studie nach wie vor rund eine Million Besucher, um auf die Auslastung von 2019 zu kommen. Stark zugelegt haben allerdings die Thermen in Oberösterreich und Tirol: Oberösterreich erreichte im Vorjahr bereits das Vorkrisenniveau, Tirol übertraf sogar die Besucherzahlen von 2019. (APA)