Strafanzeige gegen René Benkos Signa eingereicht

Die Baustelle für das Kaufhaus Lamarr in Wien, eines der Signa-Projekte. Clemens Fabry

Investoren haben bei der WKStA eine Strafanzeige eingebracht und dringende Ermittlungen gegen den kollabierten Immobilienkonzern gefordert.

Wien. Gläubiger der von René Benko gegründeten Signa haben Strafanzeige erstattet und dringende Ermittlungen gegen den zusammengebrochenen Immobilienkonzern gefordert. Die Anzeige wurde Ende der vergangenen Woche von einer Wiener Anwaltskanzlei im Namen einer ganzen Gruppe internationaler und institutioneller Investoren, die langfristige Kreditgeber von Signa sind, bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingereicht.

Signa Development, eine der drei wichtigsten Gesellschaften der Signa-Gruppe, habe vor dem Insolvenzantrag am 29. Dezember „rechtswidrige Geschäfte“ getätigt, behaupten die Gläubiger in der Klage. Zuerst berichtete die britische Zeitung „Financial Times“ darüber.