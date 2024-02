Holzkonzern Egger investiert 80 Millionen Euro in neues Kraftwerk

Konkret fließt das Geld in ein Kraftwerk, das sowohl Wärme als auch Strom für die eigenen Produktionsprozesse liefern wird.

Der Tiroler Holzkonzern Egger startet an seinem Stammsitz in St. Johann eine erneute Offensive in puncto erneuerbarer Energieversorgung. Konkret werden 80 Millionen Euro in ein neues Kraftwerk investiert, das mit einem Dampfkessel und einer Kraft-Wärme-Koppelung aus biogenen Brennstoffen sowohl Wärme als auch Strom für die eigenen Produktionsprozesse liefern wird, teilte Egger am Montag mit. Man reduziere auf diesem Weg den Einsatz fossiler Brennstoffe am Standort gegen null.

Außerdem würden die fossilen CO₂-Emissionen signifikant gesenkt und die umliegenden Gemeinden mit noch mehr nachhaltiger Fernwärme versorgt. Der Baustart erfolge im heurigen Frühjahr 2024, hieß es in einer Aussendung. Es gelte jedenfalls weiterhin das „Klimaschutzbekenntnis der Egger-Gruppe mit dem Endziel Net Zero bis 2050“, wurde betont. (APA)