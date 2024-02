Fast 300.000 Menschen sind derzeit wegen der Grippe, Covid-19 oder wegen eines grippalen Infekts krankgeschrieben.

Die Zahl der Krankenstände wegen der „echten“ Grippe, eines grippalen Infekts oder Covid-19 ist in der vergangenen Woche erneut gestiegen. Sind in der Kalenderwoche vier noch 293.261 Personen krankgeschrieben gewesen, waren es in der Kalenderwoche fünf 296.952 Personen. 100.828 (96.032 in der Vorwoche) waren grippale Infekte wie etwa Rhino- oder Adenoviren, 8945 (7225) die Grippe, also das Influenzavirus, und 4980 (6508) das Coronavirus.

Die Zahl der Covid-19-Patienten sinkt also, während die der Patienten, die wegen der Grippe oder grippaler Infekte im Krankenstand sind, steigt. Allerdings nichts mehr so stark wie in den Wochen zuvor, was darauf hindeutet, dass die Grippesaison langsam ihren Höhepunkt erreichen dürfte.

Diese Zahlen umfassen alle bei der ÖGK versicherten Arbeitnehmer sowie Arbeitslosengeldbezieher – Schüler also nicht, weil bei ihnen keine sogenannte Diagnosecodierung (Angabe der Diagnose) erforderlich ist. „Die Grippewelle hat Österreich fest im Griff“, sagt ÖGK-Chefarzt Andreas Krauter. Eine wirksame Maßnahme dagegen ist die Grippeimpfung, die heuer besonders effektiv ist, da eine gute Übereinstimmung zwischen den vorherrschenden Grippeviren und dem Impfstoff besteht.“ (red.)