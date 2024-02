Schweden: Ein Stahlwerk fast ohne CO2-Ausstoß

Im nordschwedischen Boden entsteht mit EU-Hilfe ein Pionierprojekt: das erste rentable klimafreundliche Stahlwerk Europas.

Brüssel/Wien. Sie waren lang der Stolz der Industrie. Doch Stahlwerke, die Rohmaterial für Fahrzeuge, Bauwerke und den Maschinenbau liefern, werden in Zeiten des Klimawandels eher als ineffiziente industrielle Dreckschleudern wahrgenommen. Sie verbrauchen rund acht Prozent der weltweiten Energie und stoßen sieben Prozent des CO 2 (ein Viertel der industriellen Treibhausgase) aus. Mit einer EU-Finanzierungshilfe von 371 Millionen Euro soll nun aber das erste große klimaneutrale Stahlwerk im nordschwedischen Boden entstehen. Wenn es Ende 2025 oder zu Beginn 2026 seinen Betrieb aufnimmt, wird es laut den Betreibern 95 Prozent weniger CO 2 ausstoßen als ein konventionelles Stahlwerk.

Diese klimafreundliche Revolution hat den Betreibern H2 Green Steel nicht nur erhebliche Aufmerksamkeit, sondern auch einen erleichterten Zugang zu Finanzmitteln beschert. Das zum Vargas-Konzern gehörende Unternehmen konnte kürzlich bekannt geben, dass die Baukosten von 6,5 Milliarden Euro komplett finanziert sind. Mit dabei ist auch die österreichische Kommunalkredit.