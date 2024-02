Ivan Marchuk: Der „Volksmaler“, der in Wien Krähen füttert

Ivan Marchuk in seinem Atelier in der Wiener Innenstadt. Er malt jeden Tag.

Ivan Marchuk in seinem Atelier in der Wiener Innenstadt. Er malt jeden Tag. Caio Kauffmann

Ivan Marchuk ist 87 und einer der populärsten Maler der Ukraine, zuletzt wurde ihm dort ein eigenes Museum versprochen. Dann kam der Krieg. Seither lebt er in Wien. Wie geht es ihm hier? Ein Besuch in seinem Atelier.

Der Besuch beginnt schon beim Hinweg, selten schließlich, dass man einen Maler heute noch in der Wiener Innenstadt besuchen kann. Die meisten haben ihre Ateliers in weniger teuren Bezirken. In Hallen außerhalb. Auf Schlössern in Niederösterreich. Man geht zu Ivan Marchuk also wie in eine andere Zeit. Vor der Tür am Fleischmarkt wird schon auf einen gewartet, es ist eine von am Ende drei sehr bemühten, strahlenden Ukrainerinnen, die dem Meister im Exil helfen wollen. Ihre Herzlichkeit trägt einen in der folgenden Stunde mit, in der sich einem eine ganz andere Welt eröffnet.

Ivan Marchuk sitzt auf einer Couch, umgeben von Wänden voll seiner Bilder. Man trägt hier Hausschuhe, fällt einem peinlich auf, während man auf die eigenen Straßenschuhe schielt. Doch der zarte Herr mit dem weißen Schnurrbart lächelt, es scheint ihm egal. Er genieße das Gespräch mit Journalisten, wird einem versichert. Sein ganzes Leben sei er bereit gewesen, für seine Kunst zu kämpfen, auch jetzt.

Wie kam es also dazu, dass der ukrainische „Volksmaler“, wie er bezeichnet wird, ausgerechnet in Wien landete? Als sie im März in Kiew die Explosionen hörten, die Sirenen, stiegen er und seine perfekt Englisch sprechende Assistentin in den nächstmöglichen Evakuationszug, übersetzt die Dolmetscherin. Legt beruhigend ihre Hand auf sein Knie. Erst Station war Warschau. Von dort holte einer seiner Sammler, ein seit Langem in Wien lebender Ukrainer, ihn hierher.

Es geht hier viel um die „Seele“

Der Namenlose scheint ein richtiger Mäzen, finanziert auch Marchuks Ausstellung in der Aula der Wissenschaften, die am Freitag eröffnet: mit 300 Bildern aus all seinen 15 Zyklen. Es ist bereits seine zweite an diesem Ort, zur ersten, strahlen wieder die Damen, kamen 5000 Leute, viele Ukrainer, Flüchtlinge, denen es die Tränen in die Augen trieb – sie erkannten die Landschaften in den Bildern, die Heuhaufen, interpretierten die stilisierten Sonnenuntergänge als Symbol. Viel geht es hier um die „Seele“, um Emotion. Genau das wolle Marchuk erreichen, sagt er, die Menschen berühren, abholen.

Mit nur einer Schachtel Aquarellfarben kam er im März 2022 in Wien an. Mit ihnen entstanden im Hotel die ersten Bilder auf Papier. Mittlerweile arbeitet er wieder in seiner gewohnten Acryl-Mischtechnik, Tag für Tag, die Arbeit sei ihm alles. Ganz glatt fühlen sich die Oberflächen dieser abstrakten Gemälde an, man darf sie angreifen – abwaschbar, scherzt man. Wie er das mache? Ein Geheimnis, sagt er und lächelt. Humor hat er, einen stillen, einnehmenden. Und den Horror hat er gemalt. Körper über Körper in Grisaille, das Massaker von Butscha. Ein anderes Mal läuft eine rote Ader quer durch das Bild, der Dnipro, voll Blut. Marchuks erste Wiener Serie, die „Wiener Rhapsodie“, aber ist bunt, voll jazziger Formen.

Er scheint diese Stadt zu lieben, die er vor vielen Jahren einmal nur besucht hatte. Damals sei sie ihm ganz der Musik gewidmet vorgekommen. Jetzt aber entdecke er sie als Stadt der Kunst, er gehe ins Kunsthistorische, in die Albertina, begeistert sieht er dort alle Ausstellungen. „Wien riecht nach Kunst!“, sagt er. Sein erster Weg aber führte ihn in den Stadtpark. Marchuk liebt die Tiere, Krähen vor allem. Die fütterte er 30 Jahre lang in Kiew, die füttert er jetzt auch in Wien. Immer wieder findet man sie in seinen Bildern. Als Symbol der Weisheit, wie er sagt. Ein Stapel postkartengroßer, vergilbter Zeichnungen wird auf den Tisch gelegt. Vorsichtig beginnt man zu blättern. Surreale, dichte Szenen im Kleinformat. Ausgebildet auf kommunistischen Kunstschulen in Kiew und Lemberg, ganz dem sozialistischen Realismus verpflichtet, erkannte er in den Sechzigerjahren: Er wolle kein „normaler“ Künstler sein.

Damals begann er mit diesen Zeichnungen, in die er sein Unbewusstes fließen zu lassen versuchte. Den Surrealismus? Will er nicht gekannt haben. Aber er hatte Lehrer, die ihm Freiheit ermöglichten, erzählt er. Und er habe so viel Fantasie, dass er den Himmel bemalen könnte. Es gebe 50 verschiedene Marchuks, sagt er, seinen Stil verändere er von Serie zu Serie. Sein Markenzeichen sei dennoch der „Plyontaismus“, meinen seine Verehrerinnen. Dabei scheint er aus gemalten Fäden seine Bilder wie zu weben. Vom ukrainischen Wort für Weben leitet sich die von ihm erfundene Bezeichnung auch ab. Marchuks Vater sei Weber gewesen.

Viele Jahre lang isoliert

Erfolg hatte er allerdings lang nicht, im Gegenteil, in der Ukraine sei er isoliert gewesen, 20 Jahre lang. Er wurde nicht ausgestellt, galt als „verboten“. Seine Farben waren zu dunkel, während alles fröhlich den Kommunismus loben sollte. Er aber wählte die Schattierungen von Herbst und Winter. Er reiste durch die Dörfer, malte, malte. Es war wieder ein Mäzen, der ihm ein kleines Atelier ermöglichte, wo ihn immer wieder der KGB aufsuchte, erzählt er. Schließlich ging er nach Australien, nach Kanada. Seit 2011 lebt er wieder in Kiew. Zuletzt wurde ihm dort, zuletzt von Selenskij, ein eigenes Marchuk-Museum versprochen. Dann kam der Krieg.

In der Nationalgalerie in Kiew läuft derzeit eine große Ausstellung von ihm. In Wien hängen seine Bilder im „Schlumberger Art Floor“ und eben für einige Tage in der Aula der Wissenschaften. Obwohl man es versucht habe, zeigten die Wiener Museen bisher kein Interesse, wird verständnislos erzählt. Der Blick wandert herum. Am ehesten noch könnte man Marchuks Stil mit dem Fantastischen Realismus vergleichen. Eine Kunstrichtung, die in Wien seit vielen Jahren wenig Präsenz erhält. Schwierig. Eine Flasche Wein wird geholt, mit einem von ihm gestalteten Etikett. Man danke sehr für das Interesse, für den Besuch. Es ist an uns zu danken.

Aula der Wissenschaften, 10. bis 18. 2., 10–19 Uhr.