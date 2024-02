Die Schotten haben „Kingussie Kong“, einen Artgenossen von King Kong, ins Herz geschlossen. Und die Russen „Twix, the Cat“. Jetzt müssen sie mit einer „Catastrophe“ fertig werden - nicht mit dem Ukraine-Krieg.

Die freiheitsliebenden Schotten, die Nachfahren von „Brave­heart“, waren aus dem Häuschen. Und sie wetteten schon darauf, ob „Kingussie Kong“ abtauchen würde wie Nessie in Loch Ness. So nannten sie den Makaken-Affen, der neulich aus einem Wildpark entkam, um in die Highlands zu flüchten – nach dem Ort, in dessen Nähe sie ihn vermuteten.

Fünf Tage währte die Suche nach dem Artgenossen von King Kong, und im Internet zogen ihm manche einen Schottenrock an. Die Parkwächter setzten Drohnen ein, und Reporter fielen in Scharen ein, während Honshu – so der echte Name des Schneeaffen – die Gärten nach Essbarem plünderte. Am Ende ging er seinen Jägern in die Fänge. Die Schotten zogen indessen das Fazit: „Kingussie Kong had the time of his life.“ Jedem Tierchen sein Pläsierchen.

In Russland zog wiederum Twix die Aufmerksamkeit der Tierliebhaber auf sich. Die Katze war aus dem Zug geworfen worden – und eine ganze Nation war unter Schock. Hunderte Freiwillige machten sich auf die Suche, die Staatsmedien versorgten das Publikum mit Updates und schufen die Serie „Catastrophe“, das Internet explodierte vor Anteilnahme. Gleichwohl: Twix war ein Happy End versagt. Tröstlich, dass wenn schon nicht Menschenleben das Herz der Russen rührt, so doch ein Katzenleben.

