Wahlkampfrufe aus den Untiefen des Budgetlochs

Das Superwahljahr wurde mit kostspieligen Forderungen eingeläutet. Dabei fehlen jetzt schon Milliarden in den künftigen Haushalten.

Politiker reden ja generell lieber vom Geldausgeben als vom Sparen, und so liegt es in der Natur von Wahlkämpfen, dass Spargedanken Pause haben. Das Superwahljahr 2024 macht da offenkundig keine Ausnahme: Kanzler Karl Nehammer kündigte bereits großflächige Lohnsteuersenkungen an, Vollzeit-Boni, Streichungen der Kapitalertragsteuer auf dem Sparbuch und staatliche Kredithilfen für leichteren Eigentumserwerb – etwa durch Steuerabsetzbeträge für Kreditzinsen, wie die ÖVP hernach konkretisierte. Außerdem sollen nach Ansicht der Türkisen die Lohnnebenkosten gesenkt werden.

All das klingt per se grundvernünftig. Die Wohneigentumsquote ist im internationalen Vergleich niedrig und der Faktor Arbeit teilweise obszön hoch besteuert. Dafür ist die Vollzeitquote niedrig, und das liegt mitnichten nur an familiären Betreuungspflichten, so arbeitet beispielsweise rund jede dritte kinderlose Frau zwischen 35 und 44 Jahren nur Teilzeit. Wirklich schmackhaft ist das Aufstocken ja auch nicht: Wer im Jahr mehr als 35.000 Euro brutto verdient, erreicht bereits die 40-Prozent-Einkommensteuerstufe. Freilich exklusive Sozialversicherung. Von jedem Euro, den ein Vollzeit-Facharbeiter zusätzlich verdient, bleibt also oft nicht einmal die Hälfte übrig.