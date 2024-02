RTL-Dschungelcamp bekommt eine Zusatzstaffel im Sommer

Weil einmal jährlich nicht genug ist, bekommt die Show zum 20. Jubiläum eine Spezialstaffel im Sommer. Gedreht wird in Südafrika statt in Australien.

Die am Montag ausgelaufene Staffel dürfte gut angekommen sein. So gut, dass der deutsche Fernsehsender RTL das Dschungelcamp schon im Sommer wieder zurückbringen will. „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ bekommt also noch heuer eine Spezialstaffel. Angekündigt hatten das die Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen am späten Montagabend in der Sendung „Das große Wiedersehen“.

Die Show feiert heuer 20-jähriges Jubiläum. Eigentlich findet sie einmal jährlich statt, gewöhnlich in Australien. Zwölf Kandidatinnen und Kandidaten werden ihre Ekelprüfungen im Sommer aber in Südafrika absolvieren. Wer dabei sein wird, verriet der Kölner Privatsender zunächst nicht. Nur, dass neben Zietlow und Köppen auch Dschungel-Kultsanitäter Dr. Bob dabei sein wird (was Fans ganz besonders zu freuen scheint).

In der jüngsten Ausgabe vom Dschungelcamp holte sich „No Angels“-Sängerin Lucy Diakovska („Daylight In Your Eyes“) die Krone. Dahinter landeten Reality-Kandidatin Leyla Lahouar (etwa „Der Bachelor“) und der TikTok-Influencer Twenty4Tim. (APA/red.)