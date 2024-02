Nintendo schraubt Verkaufsziel für Switch-Konsolen nach oben

Im Geschäftsjahr 2023/24 will das Unternehmen nun 15,5 Millionen statt der zuvor angepeilten 15,0 Millionen Einheiten verkaufen. Bei Experten steigen die Erwartungen, dass Nintendo in diesem Jahr neue Hardware auf den Markt bringt.

Der japanische Videospiel-Konzern Nintendo hat die Absatzprognose für seine Spielekonsole „Switch“ nach oben geschraubt. Im Geschäftsjahr 2023/24 will das Unternehmen nun 15,5 Millionen Geräte statt der zuvor angepeilten 15,0 Millionen Einheiten verkaufen, wie der Entwickler der „Zelda“-Spiele am Dienstag mitteilte. Damit läge der Konzern weiter unter dem Vorjahresergebnis von 17,97 Millionen Stück.

In den ersten neun Monaten des laufenden Bilanzjahres gingen 13,74 Millionen Switch-Konsolen über die Ladentheke, gegenüber 14,91 Millionen Einheiten im Vorjahr. Im bald achten Produktionsjahr setzt das in Kyoto ansässige Unternehmen auf neue Spiele, um die Nachfrage hochzuhalten. Bei Experten steigen die Erwartungen, dass Nintendo in diesem Jahr neue Hardware auf den Markt bringt. (APA/Reuters)