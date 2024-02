Chipkonzern Infineon kämpft mit schwächelnder Nachfrage

Der Umsatz des deutschen Konzerns sei im Auftaktquartal des aktuellen Geschäftsjahres um elf Prozent eingebrochen.

Der deutsche Chipkonzern Infineon kämpft mit einer schwächelnden Nachfrage. Der Umsatz sei im Auftaktquartal des Geschäftsjahres 2023/24 um elf Prozent auf 3,702 Milliarden Euro gesunken, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Segmentergebnis sei um 20 Prozent auf 831 Millionen Euro zurückgegangen.

Für das angelaufene Geschäftsjahr stellte der Konzern, der in Österreich unter anderem mit einem großen Werk in Villach in Kärnten vertreten ist, Erlöse von etwa 16 Milliarden Euro in Aussicht, plus/minus 500 Millionen Euro. Die Segmentergebnis-Marge werde voraussichtlich im unteren bis mittleren Bereich der Spanne von 20 bis 30 Prozent liegen. Im frühen Geschäft bei Lang&Schwarz verloren die Infineon-Aktien mehr als fünf Prozent. (APA/Reuters)