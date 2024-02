Genuss auf drei Etagen im Palais Todesco

Der Zauber von Gerstner lässt sich täglich im Palais Todesco, gegenüber der Wiener Staatsoper erleben.

Auf drei Etagen entfaltet sich bei Gerstner eine Welt des Genusses, die die Sinne verzaubert. Ein kulinarisches Juwel im Herzen Wiens.

Exklusiver Shop

Der Genussmoment beginnt im Erdgeschoß. Der exklusive Shop erwartet seine Gäste mit verführerischen Kreationen vom Gerstner k. u. k. Hofzuckerbäcker. Von feinsten Torten über Strudel bis hin zu köstlichen Kuchen und Näschereien – hier findet jeder Gaumen seine Erfüllung. Und für den besonderen Anlass bietet der Gerstner k. u. k. Hofzuckerbäcker eine Auswahl an genussvollen Geschenken, die jedes Herz höherschlagen lassen.

Café-Bar im 1. Stock

Im ersten Stock lädt die Café-Bar dazu ein, einen Moment innezuhalten und den Blick auf die Wiener Staatsoper zu genießen. Hier kann man sich in gemütlicher Atmosphäre bei kleinen Snacks, prickelndem Schlumberger Sektgenuss und feinen Gerstner Mehlspeisen verwöhnen lassen.

Café-Restaurant im 2. Stock

Das Café-Restaurant im zweiten Stock ist der perfekte Ort für ein ausgedehntes Frühstück, den exklusiven Gerstner Sonntagsbrunch, einen geschäftlichen Lunch oder ein unvergessliches Event. Hier verschmelzen gehobene Wiener Küche und Kaffeehausnäschereien zu einem unvergleichlichen Genusserlebnis.

Der Gerstner Sonntagsbrunch

Der Sonntagsbrunch in der stilvollen Beletage des Palais Todesco, begleitet von stimmungsvoller Klaviermusik, ist ein Highlight, das man nicht verpassen darf. Den Auftakt des Gerstner Sonntagsbrunches bildet das exquisite Vorspeisenbuffet. Neben Klassikern der Wiener Küche präsentiert Gerstner moderne kulinarische Highlights, die jeden Gourmet begeistern. Zur Hauptspeise wird eine vielfältige Auswahl von feinsten Eiergerichten über herzhafte Suppen bis hin zu sorgfältig zubereiteten Hauptspeisen geboten. Egal ob man sich für Fisch, Fleisch oder für die speziell kreierten vegetarischen und veganen Optionen entscheidet – bei Gerstner steht Genuss in seiner reinsten Form an oberster Stelle. Den krönenden Abschluss bilden die Desserts vom Gerstner k. u. k. Hofzuckerbäcker.

Erlesene Kreationen verwöhnen die Gaumen der Gäste, während man einen ganz besonderen Moment in diesem außergewöhnlichen Ambiente genießt.

Der Sonntagsbrunch komplettiert ein perfektes Wochenende.

Einzigartiges Erlebnis

Jeder Besuch beim Gerstner k. u. k. Hofzuckerbäcker im Palais Todesco ist ein einzigartiges Erlebnis. In der prachtvollen Kärntner Straße gelegen, bietet das Stammhaus mit Shop, Bar, Café-Restaurant und den Salons Privés für Veranstaltungen einen luxuriösen Rahmen für Gäste aus aller Welt.

Und für all jene, die gerade nicht in Wien verweilen und den Gerstner-Genuss mit nach Hause oder ins Büro nehmen möchten, steht der Webshop bereit.

Besuchen Sie den Gerstner k. u. k. Hofzuckerbäcker im Palais Todesco und tauchen Sie ein in eine Welt, in der Tradition auf Moderne trifft, wo jeder Bissen eine Geschichte erzählt und jeder Schluck ein Lächeln entlockt. Bei Gerstner wird jeder Moment zu Genuss in Vollendung.