Bilder des ukrainischen Militärgeheimdienstes sollen den erfolgreichen Angriff auf ein russisches Schiff vor der Halbinsel Krim zeigen. Die Drohnen seien schwer zu treffen, sagt ein Pilot dem US-Sender CNN.

In der Dunkelheit gleitet das Gefährt schnell über das Wasser. In der Entfernung ein Schiff. Immer weiter nähert sich das Objekt im Artillerie-Hagel dem Schiff an. Dann nur mehr weiß. Eine Explosion.

Bilder, die vom ukrainischen Militärgeheimdienst (GUR) veröffentlicht wurden, sollen zeigen, wie Marinedrohnen ein russischen Kriegsschiff zerstören. Es dürfte sich dabei um die russische Korvette „Iwanowez“ gehandelt haben, die sich zur Zeit des Angriffs im Donuslaw-See befand, ein Gewässer an der von Russland besetzten Halbinsel Krim. Von russischer Seite gab es dazu keine Bestätigung. Der Wert der russischen „Iwanowez“, an der sich zur Zeit des Angriffs 40 Personen befunden haben sollen, habe sich auf 60 bis 70 Millionen US-Dollar belaufen, so der ukrainische Geheimdienst.

800 Kilometer Radius

Sechs von zehn vergangene Woche an der Attacke beteiligten „Magura“-Drohnen konnten das Kriegsschiff der russischen Schwarzmeerflotte treffen, berichtet CNN nach einem Gespräch mit einem verantwortlichen ukrainischen Soldaten. Die modifizierten Jetskis seien knapp sechs Meter lang und könnten sich per Satellitensteuerung nahezu 800 Kilometer weit bewegen – also quer über das Schwarze Meer. Sie könnten mit bis zu 300 Kilogramm Sprengstoff beladen werden.

„Sie sind sehr schwer zu sehen, vor allem im offenen Meer. Wegen der Größe sind sie schwer zu kontrollieren, wenn die See rau ist, aber das erschwert auch dem Feind, uns zu treffen“, sagt der Pilot einer GUR-Spezialeinheit, die für Angriffe im Schwarzen Meer verantwortlich sind, dem US-Sender.

Die Ukraine hat keine funktionsfähige Marine mehr im Schwarzen Meer, doch setzt vermehrt auf Jetski-Drohnen, um der russischen Flotte Schaden zuzufügen. Die unbemannten Gefährte, die beim Aufprall auf das Ziel explodieren, wurden unter anderem auch genutzt, um die Krim-Brücke zu attackieren. Sie führt von der seit 2014 besetzten Insel auf das russische Festland und ist eine wichtig Versorgungsroute für russische Truppen. Insgesamt habe die Ukraine bereits 17 russische Kriegsschiffe durch Drohnen zerstört oder beschädigt, so der ukrainische Militärgeheimdienst.

Auch an Land setzt die Ukraine auf asymmetrische Kriegsführung und setzt dazu Drohnen-Technologie ein: Die Drohnen dringen immer weiter in russisches Gebiet vor. Zuletzt konnte das ukrainische Militär mit Drohnen-Angriffen im Raum Moskau und St. Petersburg große Erfolge erzielen.

