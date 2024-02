Mehr Kassenstellen als simpelste politische Botschaft

Bundeskanzler Karl Nehammer bei seiner Rede in Wels.

Bundeskanzler Karl Nehammer bei seiner Rede in Wels. Imago/Dostal

Die Regierung stellt 800 neue Kassenpraxen in Aussicht. Klingt spektakulär, ist aber ein Versprechen, das sehr wahrscheinlich nicht eingehalten werden kann.

Die Metapher der Person, die in einem Lokal eine Runde für alle ankündigt, ohne zu wissen, wie sie die Rechnung begleichen soll, wird in der Politik häufig bemüht. Diesmal ist sie aber geeignet, um die beinahe unmögliche Umsetzung des Versprechens von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) zu veranschaulichen, wonach er zusätzlich zu den bereits Ende vergangenen Jahres angekündigten 100 neuen Kassenstellen 700 weitere bereitstellen will.