In den schwarzen und roten Bundesländern wird mittlerweile ganz unverhohlen über den Wunsch nach einer Koalition zwischen ÖVP und SPÖ im Bund gesprochen. Doch für eine Mehrheit im Parlament wird es noch eine dritte Partei brauchen. Was sagen Grüne und Neos dazu?

Es ist noch gar nicht so lang her, da hat es so ausgesehen, als sei die Große Koalition im Bund ein Modell der Vergangenheit. Weder ÖVP noch SPÖ zeigte Interesse an einer Annährung. Doch je mehr Zeit vergeht, in der die FPÖ mit Parteichef Herbert Kickl unangefochten die Umfragen anführt, desto mehr Kräfte scheinen in beiden Parteien für ein neuerliches Zusammenfinden einzutreten, ja sogar aktiv dafür zu arbeiten. Immerhin: Offiziell haben sowohl Rote als auch Türkise ausgeschlossen, mit der Kickl-FPÖ koalieren zu wollen. Und bei den Blauen zeigt man sich bisher nicht gewillt, über einen Wechsel an der Parteispitze auch nur nachzudenken.

So kommt es, dass man sich in den roten und schwarzen Ländern bereits ganz unverhohlen für eine mögliche „Allianz gegen Kickl“ einsetzt, auch wenn die Bundesparteispitzen noch nicht offen darüber sprechen.